Was schützt vor Betrugsanrufen?

Soeben bekam ich wieder ein SMS mit dem bekannten Text: "Mama, mein Handy ist kaputt, bitte schick mir ein Whats App unter dieser Telefonnummer …" Gewarnt durch beinah tägliche Zeitungsberichte über ältere Menschen, die auf diese oder ähnliche Meldungen reagiert haben und dann geschädigt worden sind, ignoriere ich solche SMS beziehungsweise Anrufe. Ich frage mich nur, wieso die Betrüger doch in so vielen Fällen erfolgreich sind. Wieso wissen offenbar manche Senioren nicht, wo Ihre Kinder sich aufhalten, versuchen nicht sofort herauszufinden, ob die genannten Angaben stimmen können, nehmen überhaupt Anrufe von Unbekannten an und lassen sich auf längere Gespräche ein? Und wieso haben manche Senioren doch ansehnliche Summen an Bargeld daheim, außerdem Goldmünzen und Schmuck. Vielleicht würde sich ein Bankschließfach lohnen. Und nicht zuletzt, wäre es nicht besser und sinnvoller, finanzielle Mittel, die man selbst nicht braucht, mit warmen Händen an die nächste oder übernächste Generation weiterzugeben oder für einen guten Zweck zu spenden?



Mag. Hilde Hofrichter, 5400 Hallein