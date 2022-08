Was sind Alternativen zum Gas?

Jahrzehnte lang hat man uns eingeredet, wir sollen uns eine Gasheizung zulegen. Was viele, gerade auch ältere Menschen, getan haben. Jetzt sollen möglichst viele raus aus dem Gas (und aus Heizöl sowieso). Aber was dann? Soll es eine Wärmepumpe werden? Wenn der Strom ebenso knapp ist und die Preise dafür in unbekannten Ausmaßen in die Höhe schießen? Obwohl man vielleicht sogar 100% Wasserkraftstrom bezieht und man sich ohnehin fragt, weshalb dieser so viel teurer werden darf. Soll man sich einen Holzofen zulegen? Wofür sich der Preis, unabhängig zum Ukrainekrieg, seit dem letzten Jahr ebenfalls verdoppelt hat. Meinen Recherchen nach höchstwahrscheinlich aufgrund eines Holzschlägerstopps in weiten Teilen Deutschlands (aufgrund des Borkenkäferbefalls) und weil die USA es sich leisten können, unser Holz aufzukaufen (aufgrund der hohen Nachfrage nach US-Dollar, aufgrund der völlig ungerechtfertigten Erdölpreisbindung an den Dollar).

Was ist also die Alternative? Wohin kann man ausweichen?

Einige Betriebe wollen jetzt eigene Biomasseanlagen errichten lassen. Wahrscheinlich werden diese zu einem großen Teil mit Gras und Getreide "gefüttert". Das heißt, potentielles Tierfutter, was die Nahrungsmittelproduktion betrifft, soll der (Heiz-)Energieversorgung dienen. Ein absoluter Frevel angesichts der Nahrungsmittelengpässe in Dritte-Welt-Ländern und in Anbetracht des Wohnraummangels bei uns! Was soll es also werden? Gibt es irgend eine Empfehlung, die man guten Gewissens geben kann, was die Alternative zur Gasheizung sein soll?

Wenn man nicht zu den AKW mit ihren unverantwortlichen Risiken und Lagerproblemen zurück möchte, bleibt meines Erachtens nur ein Ausweg: Nämlich die Errichtung vieler Sonnenwärmekraftwerke in kargen Gebieten im Süden Europas (inkl. Wasserpipeline vom Meer und Entsalzungsanlagen) ind die Einspeisung der gewonnenen Energie ins Strom- und/oder Gasnetz. Dann hätte der Süden Europas auch etwas zu bieten und müsste nicht ständig über die Maßen auf Pump leben. Damit wäre doch allen geholfen!



Norbert J. Huber, 5202 Neumarkt am Wallersee