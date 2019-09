Was sind bitte Öko-Bobos?

Zu "Ablasshandel für die Öko-Bobos" (SN vom 2. 9.):

Ich lese die SN regelmäßig, und inhaltlich findet sie auch zum großen Teil meine Zustimmung. Manchmal ist aber ein Redakteur, wie Andreas Koller mit obigem Artikel, wohl voll daneben.

Es ist hoffentlich auch in Salzburg unbestritten, dass die Hauptursache für den Treibhauseffekt der CO 2 -Ausstoß durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen ist. Das betrifft die Industrie, den Straßenverkehr, den Haushalt und den Flugverkehr. Und das seit dem Beginn des Industriezeitalters. Seither ist es mit dem Verbrennen dieser Stoffe in jedweder Form stets bergauf gegangen. Dass hier reduziert werden muss, wie auch immer, weiß inzwischen jedes Schulkind. Fliegen ist mittlerweile, u. a. aufgrund des staatlich subventionierten Treibstoffs, in Relation zur Entfernung, die billigste Form des Reisens. Und manchmal nicht einmal in Relation zur Entfernung. Kein Mensch hat ein Recht auf einen Billigflug, nur weil manche es sich besser leisten können. Dann bitte auch Kreuzfahrten subventionieren, weil augenscheinlich auch hier die Kluft zwischen arm und reich, zwischen oben und unten, zu groß ist. Dass Prominente wie Schwarzenegger oder Al Gore oder Greta, die sich für den Klimaschutz stark machen, oder Geschäftsleute, nicht zu Fuß zu ihren Auftritten oder Konferenzen weltweit anreisen können, ist wohl auch klar.

Man erweist der Menschheit keinen Dienst, wenn man Argumente, was den Klimaschutz angeht, mit so wenig Haus- und Sachverstand anführt, und damit geradezu zum Weitermachen wie bisher anregt. Und was sind den bitte Öko-Bobos?

Josef Bernhardt, 8990 Bad Aussee