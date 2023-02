Was sind die Folgen dieses Urteils?

Warum in Gottes Namen hat die Richterin den Lungauer Polizisten entgegen dem Sachverständigengutachten schuldig gesprochen? Was sind nun die möglichen Folgen eines solchen Urteils? Es ruft jeden Lenker/jede Lenkerin im Falle einer Kontrolle und schlechtem Gewissen auf, einfach abzuhauen, weil jeder Polizist/jede Polizistin es sich zwei Mal überlegen wird, nachzufahren, egal ob der/die Flüchtende eine Bank überfallen hat, jemanden getötet hat, einer alten Frau die Handtasche geraubt hat usw. Der Junge hätte einfach stehenbleiben können und die Amtshandlung über sich ergehen lassen müssen. Mehr nicht. So wie es von einem ordentlichen Staatsbürger erwartet werden darf. Hoffentlich folgt in der nächsten Instanz das Gericht dem Gutachten. Der Polizist ist mit dem Faktum, dass der Junge gestorben ist, schon bestraft genug.



Richard Schiefer, 5020 Salzburg