Was soll der Tour-Start bringen?

Sehr geehrter Herr Smejkal! Ich kann Ihren Ausführungen zum Spektakel Tour-de-France-Start nur zustimmen. Auch wenn ich für die Radsportfans Verständnis aufbringe, so frage ich mich doch, was dies der Bevölkerung an positivem Nutzen bringen kann. Sollten diese Budgetzahlen stimmen, so möchte ich nur (zum wiederholten Male) darauf hinweisen, dass es im Land Salzburg kein einziges Frei- oder Hallenbad gibt, in dem eine österreichische Meisterschaft durchgeführt werden kann. Zudem hat der größte Schulbezirk des Landes kein Hallenbad. Hier wäre in Bezug auf Nachhaltigkeit und Bewegungsmöglichkeit für die Bevölkerung wahrlich Aufholbedarf.

Dies wurde leider von den Vorgängern des jetzigen Sportlandesrats ignoriert, zur Seite geschoben oder mit utopischen Forderungen verknüpft.

Wenn man sich an die jüngst geschilderte Misere der Schwimmzeiten sowie die Aussagen der Wasserrettung erinnert, besteht hier immer noch dringender Handlungsbedarf.



Fritz Gruber, 5020 Salzburg