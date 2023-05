Was spielt der Markt?

Ich bin kein Statistiker, weiß aber noch gut, wie wenig sich die Streichung der Getränkesteuer auswirkte und blieben in der Regel die Konsumentenpreise gleich, mit dem Argument, man hätte sonst in nächster Zeit die Preise erhöhen müssen. Nirgends wurde definitiv der Preis um 9,09 Prozent gesenkt, wenn man es vom Endpreis rückrechnet. Am Schreibtisch, ohne Marktpraxis, ist es einfach, eine Mehrwertsteuersenkung zu fordern und die "scheinbare" Ermäßigung auszurechnen. Nur spielt das der Markt nicht.

Zu Zeiten der behördlichen Preisregulierung auf bestimmte Grundnahrungsmittel, haben eigentlich alle gut gelebt und gab es damals wesentlich mehr inländische Bäcker, Mühlen, Brauereien und so weiter, denn es ging ja nach dem Prinzip leben und leben lassen. Erst nachdem auf Druck der internationalen Lebensmittelkonzerne die Preise frei gegeben wurden, entstand nur "scheinbar" ein freier Markt. Siehe Tankstellen, wo der Ölpreis höchstens nach Wochen zum Teil gesenkt wird, aber sofort erhöht. Fragt doch den Handel wie frei die Jahresgespräche mit den Multis sind.

Früher gab es bei Mieten nur bis zu einer gewissen Einkommensgrenze Förderungen, die waren aber dann auch leistbar und wer gut verdiente, konnte sich etwas Eigenes dann ja auch leisten.





Peter Damjanovic, 5026 Salzburg