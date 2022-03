Was spricht gegen das Wort "Gemeindeschwester"?

Zum Artikel "Die Pflegerin ist in der Gemeinde die erste Anlaufstelle" im SN-Lokalteil vom 4. März 2022:

Den Einsatz von hoch qualifizierten Pflegekräften im Bereich Gesundheit und Prävention in der Gemeinde finde ich sehr begrüßenswert, weil eventuell auch eine Lücke im Gesundheitssystem geschlossen werden kann. Die Bezeichnung "Community Nurses" empfinde ich allerdings als nicht unbedeutenden Schönheitsfehler.

Es ist ein weiterer Mosaikstein auf dem Weg, die deutsche Muttersprache durch englische Wörter/Begriffe zu ersetzen. Offensichtlich folgt man damit einem zeitgeistigen Trend und dementsprechendem Lebensgefühl. Es scheint in den deutschsprachigen Ländern ein eigenartiger Minderwertigkeitskomplex, was die eigene Sprache betrifft, vorzuherrschen, wobei gerne von Internationalität gesprochen wird. Dass man auch stolz auf die eigene Sprache sein und dies seinen Ausdruck in deren Pflege und Anwendung finden kann, zeigen andere Länder wie Frankreich und Italien.

Es mag schon sein, dass dieser englischsprachige Begriff, zumal durch die von der EU mitfinanzierten Programme, Standard in der internationalen Kommunikation ist. Aber was spricht dagegen, bei uns das Wort "Gemeindeschwester", oder ähnliches, zu verwenden? Gerade auf kommunaler Ebene könnte sich dies, nicht zuletzt in der Schwerpunktgruppe der älteren Bevölkerung, als förderlich erweisen.





Georg Weigl, 5023 Salzburg