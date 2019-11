Was täte Salzburg ohne Freiwillige?

Ich möchte mich auf diesem Weg recht herzlich bei allen Helfern, die mir am 7. November 2019 um 6.35 Uhr in der Früh beim Verkehrsunfall mit einem Mopedfahrer an der Kreuzung untere Marktstraße-Bundesstraße (vor der Ausfahrt Feuerwehr Kuchl) geholfen haben, recht herzlich bedanken.

Es wird sehr viel über Negatives berichtet, wenn es zu einem Unfall kommt. Deshalb ist es mir ein Anliegen, allen freiwilligen Helfern und Personen, die dies zu ihrem Beruf gemacht haben (Rettung, Polizei usw.), meine Hochachtung und meinen Dank auszusprechen.

Gäbe es die Freiwilligen in Österreich nicht, und auch nicht die Bereitschaft, anderen zu helfen, wäre der Staat und somit die Gemeinschaft der Steuerzahler gefordert, um eine entsprechende Versorgung sicherzustellen.

Danke an euch alle. Ihr habt mir sehr geholfen.



Michael Schlager, 5431 Kuchl