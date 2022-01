Was tun gegen abnehmende Umweltwerte?

Laut den SN vom 15. Jänner sind die Umweltwerte an der A1 im Bereich der Stadt in letzter Zeit zeitweise unter den Grenzwert gesunken. Schuld daran sei der temporäre 80-iger auf diesem Abschnitt. Was wäre, wenn die Werte dauerhaft unter den Grenzwert sinken würden? Wäre das ein Fehler? Sogar der Grüne LH-Stv. Schellhorn stellt Überlegungen an, wie damit umzugehen ist. Ich sehe das als Zeichen, dass der 80-iger auf Dauer eingeführt werden sollte. Es kann uns ja wohl nichts Schlimmeres passieren als eine Verbesserung der Luftqualität. Im Stadtgebiet von Linz gibt es schon seit Jahrzehnten den 80-iger, der sogar streng überprüft wird, niemand hat etwas dagegen. Schützen wir unsere Umwelt!





Hans Gastberger, 5301 Eugendorf