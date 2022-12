Was tun gegen das Gefühl der Machtlosigkeit

Ich nehme Bezug auf das Interview mit Frau Melanie Wolfers vom 10. Dezember. In diesem Interview spricht Frau Wolfers über den sogenannten ,,Negativfokus" und über die Kraft der Gedanken. Angesichts der vielfältigen Krisen, die uns nun schon länger beschäftigen, kann es uns nur allzu leicht passieren, dass wir uns mit einem Gefühl der Ohnmacht wiederfinden. Frau Wolfers rät dazu, dieses Gefühl erst einmal wahrzunehmen und anzunehmen. So muss keine Energie mehr auf das Verdrängen der Probleme verschwendet werden und der Kopf kann frei werden für positive Gedanken. Auch wenn Krieg, Klimawandel, Teuerung und Migration gerade in aller Munde sind und wie dicke schwarze Gewitterwolken am Himmel stehen, so kann ich mich trotzdem fragen: "Was kann ich tun, um die Welt ein bisschen heller zu machen?"

Zu jedem dieser Punkte fällt mir etwas ein, das ich als "kleines Rädchen" in der großen Menschenfamilie tun kann: Ich kann verzichten, ich kann ein Lächeln verschenken, denen, die bedrückt sind, ich kann mich um Frieden und Versöhnung bemühen in der Familie und in meiner Schulgemeinschaft. In einem Lied heißt es: "Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern.''

Ich lade alle Leser/-innen dieser Zeilen ein, mit mir den ,,Negativfokus" abzulegen

und den Blick auf die positiven Möglichkeiten unseres Handelns zu lenken.





Emilia Grabner, 13 Jahre, 5020 Salzburg