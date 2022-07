Was tun gegen die steigenden Preise?

Zu "Starke Teuerung führt zu hitzigen Debatten" (SN vom 7. Juli 2022):

Sicher sind in den letzten Jahren Fehler passiert, hinterher ist man immer klüger, nur was in Ihrem Beitrag die Oppositionsparteien hier wiedergeben, ist Populismus, der kaum zu überbieten ist.

Sei es die AK oder Gewerkschaft, da kommt man zu dem Schluss "Fordern hat das Wort Sparen ersetzt!". Die Menschen können sich das Leben nicht mehr leisten!

Laut Statistik werden in Österreich pro Haushalt um 800 Euro Lebensmittel weggeworfen. Welch ein Szenario wären diese Oppositionellen in Regierungsverantwortung gewesen?



Wolfgang Kaml, 5201 Seekirchen