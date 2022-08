Was tun gegen die Teuerung?

Bei diesen leider nur zum Teil gut geführten Debatten wird eines vergessen:

Durch die allgemeine Teuerung erhöht sich auch die Summe der Mehrwertsteuer, der Staat kassiert also 700 Millionen Euro mehr auf Gas, Benzin und Diesel und circa eine Milliarde mehr auf alle von uns gekauften Produkte ohne Gegenleistung. Alleine diese 700 Millionen Euro würde durch eine Verteilung an die Mindestrentner/-innen, die ja am meisten betroffen sind, diese um ca. 200 Euro pa entlasten (dies permanent und nicht durch einmale Gutscheine, was dann?). Der Staat produziert ja nichts, er hat die Aufgabe der Verteilung, der er nicht gerecht wird. Betreffend Strompreis: Dieser Merit-Order (Preisbindung nach dem teuersten Anbieter) gehört sofort abgeschafft, weil es keine Marktregulierung mehr gibt.

Die Übergewinne dieser Konzerne gehören versteuert. Natürlich müssen wir wieder lernen, nicht mehr aus dem Vollen schöpfen zu können, was in anderer Richtung

letztlich gut für uns selbst ist.

Christian Zimmer

5020 Salzburg