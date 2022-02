Was tun gegen Gerüchte?

"Das Wochenende" war wieder einmal Spitze. Am besten hat mir Peter Gnaigers Geschichte über die Gerüchteküche gefallen; sehr informativ und humorvoll. Das Ganze hat aber auch eine ernste Seite und oft schlimme Folgen, wie man seiner Schilderung entnimmt. Es mag schon sein, dass es gegen den Fake-Virus keinen Impfstoff gibt. Ein Medikament gegen die schlimmen Folgen ist mir aber aufgefallen: Vor ca. 2800 Jahren wurde schriftlich formuliert: "Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten"; es steht im Buch Exodus des Alten Testaments im Kapitel 23 , Vers 1. In unserem Strafgesetzbuch gab es bis 2015 einen § 276, der das Verbot enthielt, falsche und beunruhigende Gerüchte zu verbreiten (Verhetzungsverbot). Im Zuge eines Strafrechtsänderungsgesetzes hielt man die Bestimmung für überholt; es gab in Jahrzehnten dazu keine einzige höchstgerichtliche Entscheidung, die Formulierung war teilweise verwaschen.

In Hinblick auf die bedrohliche Entwicklung in den sogenannten sozialen Medien regte ich bei der sehr kompetenten Frau Justizministerin an, dieser Bestimmung über das Parlament wieder Leben einzuhauchen, natürlich in verbesserter Form. In einer Demokratie ist es nicht vertretbar, dass Spitzenpolitiker öffentlich nachweislich falsche Behauptungen aufstellen. Ein bisschen Lügen lässt sich nicht immer vermeiden.

Dr. Josef Schilcher, 5161 Elixhausen