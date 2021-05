Was tun mit den Straßennamen?

Alle Jahre wieder beginnt die Diskussion über die Änderung von Straßennamen ehemaliger Nazis. Historiker und solche, die glauben es zu sein, urteilen, meist ohne Grundlagenforschung.

Als Zeitzeuge erinnere ich mich an meinen Vater, der Lehrer an der Volksschule Mülln war. Am Vortag der Wahl über den Anschluss an Hitler-Deutschland kam mein Vater aufgeregt nach Hause. Er hörte die flammende Rede von Dr. Karl Renner im Radio an seine Genossinnen und Genossen, mit der Aufforderung, für den Anschluss an Hitler-Deutschland zu stimmen. War Renner, der mächtigste österreichische Sozialist, ein Nazi? Nein. Er war österr. Chef-Verhandler in St. Germain nach dem 1. Weltkrieg gewesen und überzeugt, dass das geschrumpfte Österreich nur in Anlehnung an Deutschland selbstständig lebensfähig wäre. Seine Genossen und viele andere glaubten ihm. Hinzu kam, dass der Anschluss die hohe Arbeitslosigkeit, ja zum Teil Hunger beendete. Die Masse der Österreicher war begeistert. Sie konnten nicht erkennen, dass sie von einem Verbrechensregime manipuliert wurden und dass Andersdenkende ins KZ kamen und dort ermordet wurden.

Mein Vater wurde als Mitglied des katholischen Lehrerverbands sofort fristlos entlassen. Für unsere Familie war es eine Katastrophe. Dazu kam die latente Furcht vor der Gestapo (geheime Staatspolizei). Erst nach zwei Jahren und Kriegsbeginn wurde mein Vater wieder zum Schuldienst "zwangsverpflichtet". So manchem österr. Bürger erging es ähnlich.

Während der Nazizeit, sie dauerte immerhin sieben Jahre, ging das Leben weiter. Es gab noch immer viele gute Künstler, Musiker und Literaten und viele wurden zu Publikumslieblingen. Einige wahllos herausgegriffene Namen: Hans Moser, Heinz Rühmann, Ewald Balser, Marika Röck, Paula Wessely, aber auch Dirigenten und Musiker wie Karl Böhm, Herbert von Karajan und viele andere, auch Thorak und Heinrich Waggerl waren letztlich beachtliche Künstler. Sind sie alle Nazis gewesen? Ich glaube nein. Sie arrangierten sich mit dem System, um ihre Kunst, ihre Begabung, ja ihrem Genie Ausdruck zu verleihen, oder auch nur um überleben zu können. Ob das den Moralbegriffen entsprach? Persönlich würde ich z. B. eine klassische Mozartbüste vor der Ursulinenkirche von Thorak liebend gerne dem verkorksten hässlichen Mozart, gleich einer kindlich geformten Plastilinfigur, bevorzugen. Aber schon die Römer pflegten zu sagen: "De gustibus non disputandum est."

Der erste Bundespräsident nach dem Krieg war abermals der verdiente Sozialist Dr. Karl Renner. Als es um das Strafausmaß von Nazis ging, schrieb er vor der ersten Nationalratswahl: "So sei mehr Milde in der NS-Frage notwendig, weil es fast keine sozialistische Arbeiterfamilie gibt, in der nicht einer den Nazis nachgelaufen sei. In diesen Familien könne die Stimmung bei strengem Strafausmaß leicht umschlagen. Ich bin dafür, dass die wirklichen Kriegsverbrecher streng bestraft werden." (aus "Dr. Karl Renner", Seite 121, von Siegfried Nasko).

Also was tun mit den Straßennamen? Die Geschichte lässt sich auf Dauer nie verleugnen! Dr. Andreas Koller, ein fundierter Kritiker, schrieb: "Denkmalstürme sind keine intelligente Lösung." Frau Dr. Hedwig Kainberger hat diese in den Salzburger Nachrichten bereits vorgegeben: Die verdächtigten Straßennamen belassen, aber mit erklärenden Tafeln ausstatten. Das würde Unsummen von Geld einsparen. Ich schlage vor, diese eingesparten Summen für zusätzlichen Unterricht in Zeitgeschichte für unsere Schüler und Lehrlinge zu verwenden und damit das "Vergessen" zu verkleinern.



Prof. Dkfm. Wolfgang Reith, 5630 Bad Hofgastein