Was unsere Politik falsch einschätzt

Es werden noch immer Wasserkraftwerke gebaut und Beschneiungsanlagen, obwohl bekannt ist, wie die Gletscherwelt, unser Wasservorrat, abschmilzt und weniger wird. Ein Besuch bei der ZAMG zeigt dies bildlich. - Dass sich die Wasserkraftwerke amortisieren, zweifle ich an.

Warum werden bei uns noch keine Windräder gebaut? In Spanien gibt es ganze Wälder von Windrädern. Im benachbarten Bayern gibt es Solaranlagen auf Hausdächern und auf großen Wiesenflächen. Die Mäharbeiten übernehmen dort die Schafe vorzüglich. In Salzburg ist diese Erkenntnis noch nicht angekommen.

Es sollte endlich der Ferntransport von der Straße auf die Schiene mittels Containern verlegt werden. Das muss zwar ausgebaut werden, aber es sollte ein Anfang gemacht werden, der nicht ständig von den Gemeinden blockiert wird. Beim Straßenbau sind solche Blockieraktionen nicht so bekannt. Dafür werden die Fuhrwerke immer schwerer mit mehr Achsen und größeren Aufliegern. So werden unsere Straßen mehr beansprucht und schneller baufällig. Die Mehrbelastung der Straßen durch dichteren Verkehr, Grenzkontrollen, Urlaubsverkehr verursacht große Kosten. Die Bahn hat keinen Stau, kann Tag und Nacht die Container befördern, wodurch die Umweltverschmutzung reduziert wird. Somit können wir uns das Geld für die zukünftige Umweltverschmutzung ersparen und haben auch eine bessere Luft. Die Arbeitsplätze gehen deshalb nicht verloren, sondern werden im Nahverkehr eingesetzt. In der Schifffahrt ist dieses System schon längst üblich. Das Transportwesen muss halt umstellen und neue Aufgaben übernehmen.



Harald Zinober, 5020 Salzburg