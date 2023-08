Was wir Männer tun können …

Mit Graus habe ich den Leserbrief von Frau Zangl gelesen, in dem sie von einer sexuellen Belästigung eines älteren, grauhaarigen Mannes an ihrer Freundin im Müllner Bräu berichtet.

Als Mann muss man sich leider noch immer und oft über seine Geschlechtsgenossen genieren, die sich mit ihrer "Macht" in den (männlichen) Mittelpunkt stellen und daraus meinen, ihren Selbstwert zu erlangen. Amüsieren Sie sich noch immer, Herr Täter, oder beginnen Sie jetzt gerade den nächsten Satz mit "Ja, aber …"? Dann haben Sie nichts begriffen. Und erklären Sie einmal: Wie fühlt es sich an, ein Kind in eine sexuell aufgeladene Situation mit einzubeziehen?

Für uns andere Männer stellt sich die Frage, was wir machen können. Denn wegschauen geht nicht, wäre in der Vergangenheit übrigens auch nie gegangen, und mitlachen geht absolut nicht. Wir anderen Männer müssen Grenzüberschreitungen aufzeigen, benennen und damit diesen grausigen Typen zeigen, dass das absolut unmännlich ist. Wir müssen ihnen klarmachen, dass wir das an (unseren) Frauen, Töchtern und Söhnen nicht zulassen.

Ich selbst bin gerne im Müllner Bräu und freue mich jedes Mal über das Schild, dass Junggesellenpartys unerwünscht sind. Vielleicht lässt sich auch ein Schild montieren, dass sexuelle Belästigung nicht toleriert wird, man sich an das Personal wenden kann und ein entsprechendes Lokalverbot bzw. rechtliche Schritte eingeleitet werden. In einigen Lokalen wird dies durch Sticker und Plakate bereits gemacht. Es sind meist Lokale, die von Jugendlichen frequentiert werden. Wie man sieht, brauchen es aber (auch) die Alten.



Robert Steiner, 5020 Salzburg