Was würde Dr. Bruno Kreisky tun?

Koste es was es wolle, kann auf Dauer keine Antwort auf die anstehenden Probleme sein. Aber die Antworten der konservativen Mehrheit in diesem Land beschränkt sich leider darauf, den Geldhahn aufzudrehen und einen unkontrollierbaren Geldfluss per Füllhorn, einmal in diese und einmal in die andere Richtung zu lenken. Hauptsache der freie Markt wird in keiner Weise gestört. Jetzt stellt sich heraus, dass die Inflation auch durch überhöhte Preise in vielen Bereichen unnötig angeheizt wird. An dieser Stelle hätte ein Dr. Bruno Kreisky sofort eingegriffen und als erstes die Energiewirtschaft unter eine staatliche Preiskontrolle gestellt. Die Handelnden Personen in Land und Bundespolitik sind Aufsichtsräte der in öffentlicher Hand befindlichen Energiewirtschaft. Ein direkter Einfluss auf die Zusammensetzung der Strompreise (Einkauf zur Deckung von Verbrauchsspitzen) würde sich auch auf alle nachhaltigen Energieträger von Pellets bis zur Wärmepumpe auswirken. Des weiteren würde ein Aussetzten der Merit-Order eine signifikante Änderung in der Preisentwicklung nach unten ermöglichen. Da kommt der Verdacht auf, dass es von den handelnden Politikern gar nicht gewollt ist, in den "Markt" einzugreifen. Die Lobby der Gewinner dieser Preispolitik scheint stärker zu sein als der Mut der Politik.

Wolfgang Allmann, 5204 Straßwalchen