Was würde ein Erdkabel bedeuten?

Vorerst: Die vieldiskutierte 380-kV-Leitung ist aktuell eine der wichtigsten Maßnahmen der Klimawende in Salzburg (ermöglicht viel stärkere Nutzung erneuerbarer Energien bei viel geringeren Leitungsverlusten). Dass man sie braucht, steht also außer Frage.

Nun könnte man meinen, man wählt einfach zwischen Freileitung und Erdkabel. Die Freileitung ist billiger, das Erdkabel ist unsichtbar. Das ist aber bei weitem nicht so, weil sich die beiden Optionen technisch sehr stark unterscheiden. Bei der Freileitung dienen mehrere Meter Luft als Isolationsstrecke, beim Erdkabel muss die Isolation Teil des Kabels sein. Das ist ein schwieriger Kompromiss, weil wenige Zentimeter Kunststoff mehrere 100.000 Volt sicher trennen müssen, ein dickeres Kabel wäre aber zu schwer. Ein Kilometer eines einzelnen Kabels (zwölf würden parallel verlegt) wiegen so schon rund 40 Tonnen (das Gewicht bestimmt die maximale Länge eines Teilstücks). Die Verbindung der Kabelstücke ist wegen der Isolation technisch sehr herausfordernd, an diesen Verbindungsstellen treten später im Betrieb häufiger Schäden auf.

Ein weiteres Problem ist die Kühlung der Leitung. Während bei der Freileitung wieder die Umgebungsluft für ausreichend Kühlung sorgt, muss beim Kabel die Wärme in das Erdreich abgeführt werden. Dieses Problem beeinflusst nicht nur die Art der Verlegung (breit aufgefächert in der Erde), sondern limitiert auch die Übertragungsleistung eines Erdkabels. Man kann deshalb die einzelnen Kabel nicht zu nahe aneinanderlegen.

Aus all dem ergibt sich beim Erdkabel ein viel größerer Eingriff in die Natur als bei einer Freileitung. Die Kabeltrasse bei zwölf Einzelkabeln nebeneinander ist im Betrieb 25 m breit (in der Bauphase werden wegen des Aushubs rund 45m benötigt). Bei zwei Metern Tiefe ergeben sich gewaltige Erdarbeiten. Anstatt Gräben, Straßen, Gewässer etc. einfach zu überspannen, müssen aufwendige Querungen errichtet werden. Auf den 25 m Trassenbreite dürfen auch nach Fertigstellung keine Bäume wachsen, natürlich auch kein Schutzwald. Die Rodungsarbeiten sind bei Kabeltrassen deshalb viel umfangreicher, ebenso die erforderlichen Straßenbauten. Während bei der Freileitung an exponierten Stellen auch Hubschrauber helfen können, geht das beim Erdkabel nicht.

Kunststoffkabel sind störanfälliger, altern aufgrund der Erwärmung schneller und Reparaturen dauern viel länger. Ein längerer Ausfall einer der wichtigsten innerösterreichischen Verbindungen ist aber nicht akzeptabel, weshalb im Falle einer Verkabelung die bestehende 220-kV-Freileitung auch nicht abgebaut werden würde. Das ist die wohl gravierendste Auswirkung auf das Landschaftsbild, weil diese Leitung deutlich länger ist als die geplante 380-kV-Leitung.

Ein Umschwenken auf ein Erdkabel würde einen Neustart der Planung und ein neues UVP-Verfahren bedeuten, was zehn bis 20 Jahre dauern könnte. Da erneuerbare Energien unbedingt leistungsfähige Pumpspeicherkraftwerke brauchen, wäre das ein riesiger Rückschlag für die Energiewende. Und der Bau des Erdkabels würde noch zu viel größeren Protesten führen als jener gegen die Freileitung.





Ing. Mag. Rudolf Frauenschuh, 5101 Bergheim