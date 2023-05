Was wurde aus "Das goldene Vlies"?

Franz Grillparzer (1791-1872) wäre vermutlich erstaunt gewesen, seine schon etwas aus der Zeit gefallene Tragödie "Das goldene Vlies" so aufgeführt zu sehen wie im Landestheater. Schon die Eingangsszene, in der die Argonauten über ihre gerade erfolgte Ankunft auf der Barbareninsel Kolchis sprechen und dabei durch das Fenster eine Wolkenkratzerfront zu sehen ist, lässt deutlich werden, dass gerade diese antike Sage eine Übertragung in das Jetzt ausschließt.

Viel Spielzeit vergeht dadurch, dass in langen Einstellungen bühnengroße Gesichter eingespielt werden und immer wieder die Darsteller im Halbdunkel minutenlang einander schweigend gegenüberstehen oder -sitzen. Der Text besteht aus einer Mischung von Heute und Originalzitaten, die leider zu schnell und zu leise gesprochen und dadurch schon in der fünften Reihe nicht mehr vollständig hörbar werden. Da lohnt es sich, die Geschichte zu kennen oder im Programm gelesen zu haben, um zu wissen, was vorgeht. Auch das mächtige Schreien bei Gefühlsausbrüchen trägt nicht zur Verständlichkeit bei. Zu unfreiwilliger Komik gerät die Entführung des goldenen Vlies, als Jason in einer Art Dampfkammer mit dem Vlies, immerhin ein ganzes Schaffell, im Aktenkoffer entweichen kann, ohne von den muskelbepackten Wächtern behelligt zu werden. Mangels einer Felsenklippe erschießt sich Medeas Bruder, König Aietes kehrt in seinen Palast zurück und die Argonauten entschwinden in eine Zukunft, die für Medea nichts Gutes bringt. Aber was soll's: Am Schluss wird, wie in Salzburg bei jeder Aufführung, geklatscht, gejohlt und gepfiffen.

Grillparzer hätte für diese Aufführung vielleicht auch ein bronzenes Vlies als ausreichend angesehen.

Dr. Walter Grafinger, 5020 Salzburg