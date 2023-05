Was wurde beim Strompreis ausverhandelt?

Arbeiterkammer-Chef Peter Eder schaut sich den Tarifwechsel beim Strom genau an? Was wurde da ausgehandelt zwischen Salzburg AG, Aufsichtsrat Dr. Haslauer und Peter Eder von der Arbeiterkammer? Vielleicht: "Eine Hand wäscht die andere?" Jetzt stellt sich heraus, der Tarifwechsel ist kundenfeindlich, so kompliziert, dass es gar nicht alle schaffen können dies abzuwickeln.

Wieso zustimmen zu einer Senkung? Was unterschreibt man wirklich mit dem neuen Vertrag? Bei den willkürlichen Erhöhungen der Stromtarife wurde niemand gefragt!

Fragen über Fragen . . .



Sepp Sturm, 5163 Mattsee