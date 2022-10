Was zum Adler…

…muss man als Soldat beim Österreichischen Bundesheer bloß anstellen, um seinen Job zu verlieren? Nachdem das Tragen einer SS-Uniform und das wiederholte Zeigen des Hitlergrußes in der Öffentlichkeit offenbar nicht ausreichen, beunruhigt mich diese Frage von ganzem Herzen! Wird in der Privatwirtschaft nicht gerade in sämtlichen Branchen nach Personal gesucht?

Ein weiteres Mal bereue ich es zutiefst, acht Monate meines Lebens beim BH gedient, anstatt als "Zivi" einen wirklich sinnvollen Beitrag geleistet zu haben. Oh, du mein Österreich, du lernst es wohl nie …

Ich fremdschäme mich in Grund und Boden.

Peter Pühringer, 5092 St.Martin bei Lofer