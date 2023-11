Zu "Protest gegen Geschäft mit Flachgauer Trinkwasser": Sehr geehrte Frau Niederreiter, sehr geehrte Frau Gerhalter, bitte bleiben Sie wachsam und kritisch betreffend Förderung des artesischen Wassers, das verständlicherweise die Begehrlichkeiten so mancher Herren geweckt hat. Die menschliche Gier nach noch mehr Geld mittels lukrativer Einnahmequellen schreckt vor nichts mehr zurück. Wasser, ein kostbares Gut, mit dem wir in Österreich so gesegnet sind, ist für alle da!

Elisabeth Oberhuber, 5020 Salzburg