Wasser ist noch ausreichend vorhanden

Ich habe den Artikel über die Mythen des Klimawandel (SN, 5. 12. 2023) mit Interesse gelesen. Frau Professorin Kromp-Kolb sagt, dass Beschneiung nicht umfeldfreundlich sei!? Zu wenig Wasser gäbe es außerdem auch!? Es wäre nett von ihr, das genauer zu beschreiben. Ich, als Staatlicher Bergführer und Skilehrer, kann mir das nicht vorstellen. Sicher braucht man Strom und Wasser dafür. Das Wasser wird in Teichen gespeichert oder hinaufgepumpt. Im Frühling geht das H₂O wieder in den Boden zurück. Alle Skigebiete, die ich kenne, leiden nicht an Mangel dieses kostbaren, einzigartigen und wichtigen Rohstoffs.

Luis Lankmayer, 5571 Mariapfarr