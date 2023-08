Wasserkraftwerk Kaunertal

Es wird gerade heftig darüber diskutiert, das Kaunertal, eines der letzten noch im Naturzustand verbliebenen Täler, zu einem Wasserkraftwerk auszubauen. Ich hoffe ja sehr, dass das nicht zustande kommt. Wie wäre es, wenn die Energiewerke schnellstens die Stromleitungen so verstärken, dass der Strom, der im Osten durch Windkraftwerk und Solarzellen erzeugt wird, bis in den Westen geliefert werden kann? Ich lebe in Niederösterreich ganz in der Nähe von Windrädern und wundere mich stetig, dass trotz Wind nicht immer alle Windräder in Betrieb sind. Von den Nachrichten wurde mir bestätigt, dass die Stromleitungen nicht genug Aufnahmefähigkeit haben, und geeignete Speicherfähigkeiten gibt es auch nicht.

Bevor die letzten Naturlandschaften, siehe Kaunertal, auch noch zerstört werden, sollte man vielleicht doch die Leitungen verstärken. Das wäre ein Denkanstoß an die Energiewirtschaft!







Lucia Riedl-Riedenstein, 3071 Böheimkirchen