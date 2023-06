Wassersparen an anderen Stellen

Wenn Vorschriften für das Befüllen von Pools oder gar das Verbot des Befüllens notwendig werden, fordere ich auch strenge Vorschriften für das Bewässerungsmanagement von Landwirten: Es kann mir keiner einreden, dass hochsprühende Wasserwerfer am hellen Mittag in praller Sonne nicht die reine Wasserverschwendung sind.

Im Marchfeld sehe ich auch immer wieder Bewässerungen an Regentagen laufen, da gibt's keine Sensoren, das geht einfach nach der Uhrzeit. Dass da insgesamt in einer Woche weitaus mehr Wasser - und es ist Grundwasser! - verloren geht als bei ein paar tausend Pools in der ganzen Saison kann sich jeder leicht ausrechnen. Und all das wird auch noch von Steuergeld gefördert. Ich würde bis zum OGH klagen, wenn das eine verlangt oder verboten und das andere völlig außer Acht gelassen würde.

Franz Simbürger, 2230 Gänserndorf