Wasserstoff-Flugzeuge für das Klima

Dass für das Klima ein Wandel zu vollziehen ist, bedarf keiner Diskussion mehr. Für die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist es schon 5 nach 12. Ein positives Signal kommt von der EU bezüglich des Verbots von Verbrennungsmotoren bei Pkw. Ob alle EU-Staaten ihren Sanktus dazu geben, sei dahingestellt. Es wäre zu begrüßen, dass diese Bemühungen sinnvoll gestaltet werden, den Schwerverkehr inbegriffen.

Hingegen wird auf den Luftverkehr, was die Umweltschäden betrifft, nur sporadisch hingewiesen. Schon sehr eigenartig, dass man über den technischen Stand in der Entwicklung von Wasserstoff-Triebwerken in Flugzeugen, z. B. im MTU Triebwerksbau in München, so gut wie gar nichts erfährt. Dabei sieht man schon heute den Wasserstoff als Alternative für den Flugzeugantrieb. Er sollte als Treibstoff sofort eingesetzt werden. Dieser umgewandelte Wasserstoff könnte sofort in Flugzeugtriebwerken verwendet werden. Auch eine direkte Verbrennung von flüssigem Wasserstoff in Gasturbinen sei technisch möglich, bestätigen die Techniker in München.

Unverständlich, warum Politik und Medien für diese fortgeschrittenen Errungenschaften immer noch ihr Interesse vermissen lassen. Vielleicht erweckt dieser kurze Ausschnitt über die Wasserstoff-Triebwerk-Zukunft, speziell bei Flugzeugen, Neugier und Interesse.

Heinz Pruner, 5020 Salzburg