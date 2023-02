Wasserstoff im Flugzeugantrieb

Vorweg sei darauf hingewiesen, dass bei den Klimaschutzkonferenzen und halbherzigen Bemühungen, weder von Seiten der Politik noch von der Medienlandschaft dieses Kapitel ernsthaft angesprochen wurde. Man kann mit hohem Interesse in der stattfindenden Klimakonferenz in Ägypten sehen, ob diese Notwendigkeit zur Verwendung von Wasserstoff als Kraftstoff in bestehenden Flugzeugen, ebenfalls an der Tagesordnung stehen wird. Ingenieure des Triebwerkherstellers in München, weisen auf die Fortschritte der Technologie einer direkten Verbrennung von flüssigen Wasserstoff in Gasturbinen, hin. Das wäre in wenigen Jahren möglich. Schwierig ist nur den flüssigen Wasserstoff bereitzustellen, zu transportieren und in Tanks im Flugzeug mitzuführen. Die Realisierung der neuen Technologien und damit das Erreichen der Klimaziele steht und fällt mit einer entsprechenden finanziellen Förderung auf nationaler, wie europäischer Ebene, beteuern die betreffenden Ingenieure. Dies als kurze technische Information. Auf jeden Fall, verdient sich diese weltumspannende klimaschonende Technologie wesentlich mehr Interesse in der Öffentlichkeit. Das die Erde schädigende Kerosin muss in ihrer Verwendung bald einem Ende zugeführt werden. Über hundert Jahre reichen, um der Vergiftung der Erde ausgesetzt zu sein. Airbus will als erster Flugzeugbauer ein Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb herstellen. Es soll 2035 in Betrieb gehen. Die Kosten dazu belaufen sich im zwei Milliardenbereich. Für eine derart sinnvolle und unverzichtbare Investition, geradezu ein Muss. Resümee: In Anbetracht der Dringlichkeit der Klimaschutzverbesserung, sollte gerade dieses Kapitel, wesentlich mehr im Vordergrund zu finden sein.

Heinz Pruner, 5020 Salzburg