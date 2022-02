Wast as scho - Hast's a scho ghert?

So umreißt der Volksmund die Lust, Dinge ohne sachlich fundierte Grundlage zu verbreiten. Es geht um die Verbreitung von Gerüchten, das Schlechtmachen von Mitmenschen, Gemeinschaften, ohne den Wahrheitsgehalt zu prüfen, was letztlich zu großen Zerwürfnissen in der Gesellschaft führt. Wenn Sie, Herr Gnaiger, Ihre Ausführungen zum Thema mit "Gerüchte sind wie Viren. Seit es die Menschheit gibt, verbreiten sie sich rasend schnell." (SN v. 5. 2.) begleiten, haben Sie die Situation klar angesprochen, wobei nicht abzuschätzen ist, welche negativ Folgen zu erwarten sind. Als SN-Leser schätze ich die Beilage "Wochenende" sehr, sind doch immer wieder Beiträge dabei, die zum Nach- und Überdenken anregen. Ein großes Lob für Ihre Ausführungen.

Helmut Auer, 5071 Wals