Wa(u)nderbares Österreich

Alpenglühen, Berge voll schöner Augenblicke, willkommen im Home of Lässig usw. Die Prospekte überschlagen sich mit Werbeslogans und Aufsehen erregenden Bildern - Wanderer und Radfahrer in freier Natur und auf urigen Almhütten; allesamt strahlend, glücklich und zufrieden. Wie sieht das in der Praxis aus?

Wanderer stehen plötzlich vor einem versperrten Tor à la Wildwest, Radfahrer vor unüberwindbaren Schranken. Nun, man kann immer noch umdrehen und den Rückweg, die Rückfahrt antreten. Für mich ist das ein verheerendes Signal: "Ihr Zweibeiner und -innen seid hier nicht erwünscht. Ihr seid nicht herzlich, sondern gar nicht willkommen!" Sollte man in dem Zusammenhang nicht auch die Alm-Förderungen überdenken, die letztendlich vom Steuerzahler zu berappen sind, ganz nach dem Motto - so wie du mir, so ich dir?

Es sind immer wieder Auswüchse, die zu diversen drastischen Maßnahmen führen. Das vielzitierte "Kuhurteil" in Tirol, das zu einer Gesetzesänderung geführt hat, die an Dummheit nicht mehr zu überbietende "Kulikitaka"-Challenge, bei der es darum geht, Kühe zu erschrecken, das Unwissen der Gäste samt fehlendem Respekt zum Almvieh, das gegenseitige Beschimpfen zwischen Almleuten und Freizeitsportlern, Jagdpächter, welche nicht nur das Jagdrecht, sondern scheinbar gleich den ganzen Berg dazu gepachtet haben wollen, tragen nicht zur Entspannung bei. Ja es sind immer nur einige wenige, welche die Spielregeln - auf beiden Seiten - nicht einhalten oder einhalten wollen. Zwischen absoluter Wegefreiheit und Verbarrikadieren durch Tore und Stacheldraht muss es doch einen Mittelweg geben, sollte man meinen.

Corona hat es vorgemacht, das berühmte "Miteinander". Sag mir, wo ist es geblieben? Jetzt ist die Politik gefordert. Sonst heißt es zwar "wunderbares", aber nicht "wanderbares" Österreich.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf