Wechsel des Energieanbieters in einer Wohnanlage

Ergänzend zum Leserbrief "Nicht jammern, den Anbieter wechseln" von Dipl.-Ing. Peter Mittendorf berichte ich aus meiner Erfahrung: Nicht so einfach geht es in einer Wohnanlage und dazu, wenn die "Gemeinnützigen" alles in einer Hand halten. Selbstverwaltung und Betreuung, da kann die Kontrolle leiden! Meistens bestehen mit dem Energieversorger Salzburg AG längere Verträge und Verflechtungen (z. B. Aufsichtsrat). Günstiger für die Kunden wird es dadurch leider nicht. Ganz im Gegenteil, der Endkunde ist außen vor.

Um etwas zu ändern und die Kosten zu prüfen, hilft nur der Wechsel von der vorgesetzten Verwaltung in eine auf dem Markt frei gewählte (wenn man eine findet). Zum Wechsel keine Angst, hier hat das Gesetz WEG in den letzten Jahren Neuerungen geschaffen, um aktive Minderheiten gegen passive Mehrheiten zu schützen.

Kümmern Sie sich um eine Eigentümerversammlung oder organisieren Sie eine Umlaufabstimmung unter den Unzufriedenen. Sollten in Ihrer Wohnanlage

Käufer mit einem Naheverhältnis zum Verkäufer sein, dann ist dieser Personenkreis unter Umständen nicht stimmberechtigt. Vermeiden Sie Spannungen und erhalten Sie den sozialen Frieden. Der Lohn sind günstigere Betriebskosten, mehr Eigenverantwortung zur Erhaltung einer sauberen Wohnanlage und ein Wir-Gefühl der Bewohner.



Dietmar Martsch, 5110 Oberndorf