Wechsel von Freund zu den Bayern. Ein Nebenaspekt

Der Wechsel von Sportdirektor Freund zu den Bayern entfachte berechtigterweise viel mediale Aufmerksamkeit. Im Fernsehen wurden Fans an der Säbener Straße (Vereinszentrum) gefragt, was sie denn vom "Neuen" halten würden. 90 Prozent gaben zur Antwort von Herrn Freund noch nichts gehört zu haben. Für mich erschreckend.

Zur Erinnerung: Die Befragten waren Besucher des Trainings, also Fußballnarren. Die Bayern logieren 140 Kilometer von Salzburg entfernt. Und der Verein pflegt engste Beziehungen zu den Salzburger Bullen und hat schon so manchen bekannten Spieler, wie viele andere deutsche Bundesligaklubs auch, übernommen. Entdeckt und "groß gemacht" wurden sie von einem gewissen Herrn Freund.

Für mich ist die Geschichte deshalb interessant, weil ich selbst als "Gastarbeiter" diese deutsche eingeschränkte Sichtweise 20 Jahre lang erleben durfte.



Reinhard Kaske, 1130 Wien