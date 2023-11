Wechselwirkung von Sicherheit und Freiheit

Zu "Selbst Schnellfahrer sollten Polizisten schätzen" (SN, 3. 11.): Mit Herrn Pfeiffenbergers Meinung kann ich mich voll und ganz identifizieren. Ergänzend erscheint mir jedoch noch ein Aspekt äußerst wichtig und entscheidend. Sicherheit und Freiheit stehen in einer direkten Wechselwirkung zueinander. Gerade in Zeiten von Teuerung, Krieg und Klimakrise überkommt viele Menschen ein Gefühl von beängstigender Unübersichtlichkeit. Und immer, wenn die Zeiten sehr unsicher werden, sind Antworten, die Sicherheit versprechen, gefragt. Auch wenn es autoritäre, rechtspopulistische sind, aber es sind eben Sicherheitsversprechen. Die Folgen sind steigende Überwachung im öffentlichen Raum und mehr Polizeipräsenz. Und genau da stellt sich die Frage der Wechselwirkung zwischen Sicherheit und Freiheit. Freie Bürger in einer liberalen Demokratie sollten hier sehr wachsam sein. Wie sagte doch Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA und Mitverfasser der Unabhängigkeitserklärung: "Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren."

Josef Kröll, 5733 Bramberg