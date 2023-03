Zu "Frauentag: Grüne verteilen in Salzburg Weckerl in Vulva-Form": Die drei Damen sollten diesen Beitrag wenigstens im Nachhinein als Satire kennzeichnen, denn real gesehen und mit der dazu erscheinenden Mimik wirkt dieses Bild sehr vulgär, niveau- und schamlos. Man weiß doch, dass Scham etwas mit Zivilisation zu tun hat. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie uns damit mitteilen wollen.







Sieglinde Geringer, 5020 Salzburg