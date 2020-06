Weckruf an die Stadtpolitik

In der Stadt Salzburg hat Corona aufgezeigt, wie sehr sich die Stadt in die Abhängigkeit des Tourismus begeben hat. Natürlich, dass der Tourismus in der Stadt Salzburg einen bedeutenden wirtschaftlichen Stellenwert einnimmt, ist so naheliegend wie nachvollziehbar. Viele andere Entwicklungsmöglichkeiten sind aber unter die Räder gekommen. Entwicklungsmöglichkeiten abseits des Tourismus, seien es Wissenschaft oder Produktion, wurden wenig diskutiert und politisch nicht forciert. Dass eine Abhängigkeit von nur einem Wirtschaftszweig nicht zukunftsweisend ist, mussten auch viele (Alt-)Industriegebiete feststellen: Lock-In mit der Gefahr hoher Krisenanfälligkeit! Wie auch diese muss sich Salzburg neu erfinden und in Zukunft auf mehr als nur den Massentourismus als Standbein setzen. Mit Sicherheit werden nach einer gewissen Durststrecke die Touristen(massen) zurückkehren. Die Hoffnung besteht aber, dass sich die Stadtpolitik erinnert, mit ihren zukünftigen Maßnahmen nicht bloß auf das Pferd Massentourismus zu setzen und gerade auch in der Innenstadt Angebote für alle Salzburger zu entwickeln.

Denn die Salzburger genießen bei aller Sorge über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung auch die tourismusfreie Stadt und erobern sich ihre Stadt zurück!

Andreas Van-Hametner, MSc, 5020 Salzburg