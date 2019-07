Weckruf zur Änderung

Kaum ein anderes Land in der EU wagt es noch wie Österreich die Jugend, seit dem Ende des zweiten Weltkrieges, unter Zwang zu verpflichten! Diese einseitige Belastung junger Österreicher zeigt wie veraltet unsere Strukturen sind. Auch im Vergleich zu anderen EU-Bürgern die in Österreich leben. So raubt man den männlichen Jugendlichen ein Jahr ihres Lebens, wenn man bedenkt, dass Aufnahmeprüfungen oder Ausbildungsstarts meist nur einmal jährlich angeboten werden. Darüber hinaus ist der einseitige Zwang an sich nicht mehr mit unseren europäischen Werten wie Freiheit und Gleichheit aller Bürger vereinbar. Würde man die Denk- und Kraftleistung "aller" jungen Österreicher für die Erforschung von Krankheiten einsetzen, hätte man nicht nur eine nobelpreiswürdige Zukunkftsmedizin in Österreich etabliert, man hätte auch die sinnlose herabwürdigende Unterwerfungskultur des Grundwehrdienstes abgeschafft. Jeder Politiker der dieses alte Modell noch unterstützt muss sich Zwangsarbeitsverherrlichung der eigenen Bevölkerung gegen seine Person gefallen lassen. Zwang hat noch nie zu Spitzenleistungen geführt. Wenn der Staat also schon seinen Bürgern Lebenszeit abverlangt, dann ohne Zwang und für die Menschheit und deren Erforschung von Krankheitsprozessen. Man würde damit aus dem gleichheitswidrigen Nachteil einen globalen Vorteil schaffen.





Maximilian Leitner, 1110 Wien