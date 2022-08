Weder Jugendliche noch Betreuer haben gegrüßt

Anfang August war ich mit meiner Gattin an einem frei zugänglichen Strand in Henndorf am Wallersee als eine Jugendgruppe mit Betreuern und zwei Hunden kam um zu baden (mit Hund). Nur wenige Meter von uns entfernt haben die ca. 12 Kinder zwischen 8 und 11 Jahre ihre Utensilien abgelegt. Eigentlich ist man ein "Grüß Gott" oder auch nur ein "Hallo" gewohnt, wenn man jemanden begegnet oder ein "Auf Wiedersehen", "Servus" oder dergleichen, wenn man wieder geht, aber weder die Kinder noch die Betreuer haben gegrüßt. Sehr bedauerlich und bedenklich, wie man der Jugend Höflichkeit beibringt. Die Betreuer könnten hier durchaus mit gutem Beispiel voran gehen und das offensichtliche Erziehungsmanko der Kinder durch die Eltern ausgleichen. Schön war nur zu beobachten, dass sie miteinander Spaß und Freude im Wasser hatten, das ist ja auch schon viel wert.





Bernd Aberer, 5302 Henndorf