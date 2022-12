Weg mit der Merit-Order

Ich habe schon vor mehr als 25 Jahren auf alternative Heizform gesetzt und als einer von damals wenigen auf Erdwärme gesetzt. Die dazugehörige Wärmpepumpe läuft mit Strom, dazu gab es immer einen eigenen, wesentlich günstigeren Tarif. Nun ist der Strompreis exorbitant gestiegen, wobei ich noch vergleichsweise günstige 31 Cent pro kW bezahle. Noch. Einen Sondertarif für Wärmepumpe? Einen Nachttarif? Fehlanzeige. War mal.

Eigentlich sollten wir ja eine Energiewende schaffen. Aber wie soll das gehen? So jedenfalls nicht. Und wie kann man sich das erklären, dass Strom in Vorarlberg wesentlich günstiger ist als in Oberösterreich, Niederösterreich, Wien usw.? Die unsäglich Merit-Order gilt ja auch dort. Offenbar sind die Strom-Manager im Ländle menschenfreundlicher und nicht so gierig wie im restlichen Österreich.

Es soll ja schwierig sein, die Merit-Order, also die Bindung des Strompreises an das teuerste Kraftwerk, derzeit Gas, aufzugeben. Mag sein, dass es schwierig ist. Aber es ist möglich. Eigentlich sollten sich alle Staaten und besonders die EU dahinterklemmen. Das passiert aber offenbar nicht. Ein immer höherer Strompreis und dazu jetzt auch noch höhere Netzgebühren haben weitreichende Auswirkungen.

Es wird Zeit, das zu ändern.



Hans Mayrhofer, 4894 Oberhofen am Irrsee