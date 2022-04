Weg von "Vurschrift is Vurschrift"

Zwar habe ich selbst lange genug in einer AHS unterrichtet und kenne "Das System". Trotzdem war mein Befremden riesig, als ich Medienberichten entnahm, dass mehr als 1400 ukrainische Schüler/-innen in Regel- und eigenen Klassen entweder vermutlich verzweifeln oder Däumchen drehen, obwohl zahlreiche ukrainische Lehrkräfte diese sofort unterrichten könnten. Das geht aber nicht, weil diese Lehrpersonen erst umständlich eine Arbeitserlaubnis beantragen müssten und auch nur eingestellt werden könnten, wenn sie Deutsch sprechen. Das sei das Dienstrecht, wird Bildungsdirektor Heinrich Himmer zitiert. Wie erbärmlich! In der Ukraine werden Menschen getötet, Krankenhäuser und Kindergärten bombardiert - und in Österreich schafft man es nicht, von der "Vurschrift-is-Vurschrift"-Mentalität Abstand zu nehmen.

Herr Minister Polaschek, es wäre wirklich schön, würden Sie die unkonventionelle Lebenseinstellung, die Sie äußerlich in erfrischender Weise durch Ihre Haartracht zum Ausdruck bringen, auch in Ihre Amtsführung einfließen lassen und in dieser Ausnahmesituation rasch und unbürokratisch dem Hausverstand und der Sinnhaftigkeit zum Durchbruch verhelfen.

Mag. Andrea Wolf, 1230 Wien