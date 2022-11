Wegbereiter für Kickl

Bitte schickt doch ein Gratisexemplar der SN-Ausgabe vom 28. November an all jene, die Dr. Andreas Koller in seiner hervorragenden Analyse "Die FPÖ braucht sich nur zurücklehnen" als Wegbereiter für die FPÖ sieht.

Ist man denn so blind, die heraufkommende Gefahr, in der sich unsere Demokratie befindet, nicht zu sehen?

In Gefahr ist nicht nur Österreich, ganz Europa ist es.

Ganz Europa zu destabilisieren, ist erklärtes Ziel vom Despoten in Russland, koste es, was es wolle!

Und in Krisenzeiten, in denen wir uns zweifellos befinden, und die wohl nicht so schnell überwunden sein werden, haben solche Pläne leichtes Spiel.

Es soll und darf dem Kremlherrn und seinen Einflüsterern und Unterstützern nicht gelingen!





Hedi Wychera, 3424 Zeiselmauer