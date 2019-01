Wegerecht beim Klinikum Schwarzach

Der neue Eingangsbereich im Klinikum Schwarzach bringt Verbesserungen für Patienten, aber auch eine große Anzahl an Verlierern.

Am 30. 12. 2018 konnte eine ältere, leicht gehbehinderte Schwarzacherin den sogenannten Ersatzweg trotz mehrerer Versuche nicht benützen, zu steil und rutschig. Zwei Tage danach erzählten mir vier Schüler der NMS Schwarzach, dass sogar eine Person (sie sprachen von einem Wärter) sie hinderte, die Straße zu benützen. Sogar mit Konsequenzen wurde gedroht.

Dies ist mir völlig unverständlich. Mit der Verlegung der Schrankenanlage wird die Benützung des seit Jahrhunderten geltenden Wegerecht - früher die Gasteiner Reichsstraße - sogar für Fußgänger verhindert.

Dass im Umbau-Behördenverfahren von der Geschäftsführung, der BH St. Johann und der Gemeinde Schwarzach sämtlichen Schülern, Anrainern und einem Teil der Bevölkerung von Schwarzach und St. Veit, ein - so glaube ich - Recht nach dem ABGB auf Benützung der vorhandenen Straße genommen wurde, können viele Betroffene nicht verstehen.



Erwin Rasser, 5620 Schwarzach