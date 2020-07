Wegerecht und Haftung

Der Fall der vom Almbesitzer gesperrten Alm in Rauris (SN vom 3. 7. 2020) zeigt erneut, wie absurd die Wegerechts- und Haftungssituation in Österreich derzeit ist. Wegeerhalter und Grundeigentümer sollen für Folgen von Unfällen bei der Wegenutzung durch Privatpersonen haften, obwohl diese Personen aus eigener Entscheidung und damit eigentlich auch in Eigenverantwortung diese Wege betreten. Betroffene Eigentümer empfinden diese Situation verständlicherweise für sich als nicht tragbar und - manche - sperren daher Wege und setzen sich einfach zum Schaden der Gesamtbevölkerung über die gesetzlich verankerte Wegefreiheit hinweg.

Dabei wäre es ganz einfach, die Konflikte ein für allemal zu lösen: Wie schon von mehreren Seiten immer wieder vorgeschlagen, könnte im Wegerecht festgelegt werden, dass die Nutzung von jeder Art Wanderwegen und Forststraßen (die im übrigen meist mit einem hohen Anteil an öffentlichem Fördergeld errichtet werden) durch Wanderer und Radfahrer explizit auf eigene Gefahr erfolgt und die rechtliche Haftung der Eigentümer für daraus entstehenden Schäden ausgeschlossen wird. Damit würden sich die zahllosen Betretungs- und Fahrverbotsschilder, die laut Aussagen von div. Grundeignern wegen eben dieser Haftungssituation aufgestellt werden "müssen", erübrigen.

Es stellt sich lediglich die Frage, warum der bzw. die Gesetzgeber einen in diese Richtung gehenden Lösungsansatz bis heute ignorieren. Ein Schelm, der glaubt, dass hier womöglich einflussreiche Lobbys am Werk sind, die ein Interesse haben, dass alles so bleibt wie es ist, oder?







DI Werner Ohnesorg, 4910 Ried im Innkreis