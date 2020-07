Wegsperre im Krumltal

So sehr ich den betroffenen Almbesitzer verstehe, der sich durch die Wegsperre und das generelle Betretungsverbot gegen Blödheiten von Wanderern zur Wehr setzen will, so sehr muss man aber auch diese Maßnahme ablehnen und ihre Rechtmäßigkeit in Frage stellen, denn das ist nicht der richtige Weg. Was ist mit Bergsteigern, die im Abstieg von einem der umliegenden Gipfel das Almgebiet queren müssen, werden diese auch angezeigt und kriminalisiert? Wird das Tor wieder geöffnet, wenn die Bewirtschaftungssaison vorbei ist?

Wenn das Beispiel viele Nachahmer findet, dann kann der Großteil der österreichischen Berggipfel nicht mehr bestiegen werden, denn die meisten Anstiege führen über ähnliche Almgebiete. Wollen wir das?



Johann Rachelsperger, 5671 Bruck a. d. Glstr.