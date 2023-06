Wegwerfen von Zigarettenstummeln ist kein Kavaliersdelikt

Seit Jahren stören mich die vielen weggeworfenen Zigarettenstummel enorm. Auf dem Weg von meinem Zuhause in Henndorf zum ca. 500 Meter entfernten Postkasten sammelte ich an einem Sonntag 100 (in Worten: hundert) "Tschick", einfach ekelhaft.

Wenn man sich vor Augen führt, dass ein einziger Zigarettenstummel, der von einem Krabbelkind verschluckt wird, dessen Tod verursachen kann, oder dass er 5000 Kubikmeter Grundwasser verunreinigt, ist das Wegwerfen dieser "Kleinigkeit" alles andere als ein Kavaliersdelikt.

Und nun gesellen sich zu diesen "Raucher-Hinterlassenschaften" die unseligen Nikotinbeutelchen, die sich vor allem junge Leute zwischen Lippe und Zähne klemmen. Das Nikotin wird so sehr schnell im Körper wirksam, die Konsumenten schätzen angeblich den "Kick". Vor allem Sportler verwenden die Säckchen auch zur Leistungssteigerung. Und entsorgt werden diese Dinger genau so wie die Tschick: Sie werden einfach weggeworfen und liegen dann neben allerhand Unansehnlichkeiten etwa bei Bushaltestellen auf dem Boden (meist ist der Mistkübel direkt daneben, aber was soll's?).

Mag. Monika Umundum, 5302 Henndorf