Weihnachten ohne Gäste

Wir Hoteliers und Gastronomen wollen Gästen Freude bereiten. Darin sehen wir schon immer unsere Aufgabe. Wir haben diese gerne und mit viel Einsatz erfüllt. In diesem verflixten Jahr 2020 ist alles anders. Der Corona-Wahnsinn zwingt uns unsere Betriebe geschlossen zu halten!

Wir vom Weissen Rössl haben Weihnachten 1982 den ersten mutigen Schritt in die Wintersaison gewagt und damit Mitarbeiter/-innen Ganzjahresarbeitsplätze anbieten können. Unter dem Motto "Winterferien im Schnee - Weissen-Rössl" haben wir rechtzeitig vor Weihnachten aufgesperrt, um Gäste mit einem neuen Erlebnis zu überraschen. Gerne erinnere ich mich an 38 Weihnachtsfeiern mit unseren Mitarbeiter/-innen und den österreichischen und internationalen Gästen. Gedichte und Geschichten aus der Weihnachtszeit haben das Lukas Evangelium von der Heiligen Nacht umrahmt. Musiker vom Wolfgangsee haben unsere gemeinsamen Lieder begleitet, die wir rund um den Christbaum gesungen haben. Ja, es waren schöne Weihnachten mit unseren Mitarbeiter/-innen und Gästen, Familien, Paaren und alleinstehenden Senioren.

Heuer ist alles still. Der See ruht und der Ort schweigt. Wir ziehen uns in unsere Wohnungen zu unseren Familien zurück und erleben Weihnachten im kleinen Kreise neu. Es wird ein wundervolles, für viele auch neues tiefgehendes Erlebnis! Weihnachten ohne Dienstleistung für andere. Persönliche Kontakte nur in der Familie.

Sie fehlen uns aber, unsere Gäste. Nicht nur des Geldes wegen, wie einige Böswillige meinen, jetzt einwerfen zu müssen. Es ist unser selbst gewählter Beruf, Gästen Freude zu bereiten und wir hoffen, dass wir dies bald wieder tun dürfen.

Frohe Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr wünsche ich Ihnen von Herzen.

Helmut Peter (Altwirt Weisses Rössl), 5360 St. Wolfgang