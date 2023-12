Weihnachtsengel auf der Autobahn

Zwei Mitarbeiter der Asfinag haben am 5. 12. 2023 im Zuge einer Streckenbesichtigung entlang der Autobahnauffahrt Puch ein Päckchen aufgelesen. Dieses Päckchen war meines und zu diesem Zeitpunkt war ich bereits auf der verzweifelten Suche danach. Es wurde nachweislich versendet und die Nachricht der Zustellung war per Mail vom Paketdienst bestätigt. Nichtsdestotrotz ist das Paket nie bei mir angekommen. Hatte es der Paketfahrer an der Auffahrt Puch verloren?

Als der Straßendienst das Päckchen fand, war es völlig durchnässt und der Inhalt beschädigt. Da ich in der Nähe wohne, haben die freundlichen Herren Flo und Andi Steffen das beschädigte Paket noch am selben Tag mit einer Nachricht bei meiner Adresse hinterlegt. Da auf der Nachricht Name und Telefonnummer standen, konnte ich die Weihnachtsengel kontaktieren und ihnen persönlich danken. Der Verlust des Päckchens war damit nachgewiesen.

Wie das Päckchen auf die Fahrbahn gelangte, ist nach wie vor ungeklärt. Möglicherweise hat der DPD-Fahrer vergessen, die Türe vollständig zu schließen. Bei dem Stress, dem die Fahrer zur Weihnachtszeit ausgesetzt sind, kann das passieren. Ohne die Mitarbeiter der Asfinag wäre der Verlust des Geschenks für meinen Mann nie aufgeklärt worden und ich hätte vom Versender keinen Ersatz erhalten. Nun ist alles wieder gut. Vielen Dank!

Eleonore Grebner, 5412 Puch