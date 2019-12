Weihnachtserlebnis bei Christbaumkauf

Am 3. Advent-Wochenende fuhr ich mit dem Obus - ich nützte das Christbaum-Gratis-Ticket - zum Christbaummarkt beim ORF. Über die Aktion Christbaumverkauf zugunsten von Licht ins Dunkel kam ich auf die Idee, heuer - ich bin 70+, das erste Mal in meinem Leben - einen Christbaum zu kaufen. Der kleinste Baum war schnell gefunden und verpackt, der Fußweg zur Busstation nicht weit, doch das Gewicht des kleinsten Tannenbaums doch mühsam, ich sah mich gezwungen ihn am Boden schleifend zu ziehen. Nach Sekunden warf ich einen Blick zurück, siehe da, das Verpackungsnetz hat sich aufgelöst, hatte also nur mehr das Netz in den Händen, wollte daher umkehren, zwecks einer neuerlichen Verpackung.

Plötzlich hielt ein Auto an, besetzt von einer Frau und einem Mann, die meine Hilflosigkeit bemerkten. Ob man mich irgendwo hinfahren dürfe, in welche Gegend ich müsse, war die Frage. Während der kurzen Fahrt von Nonntal zum Stadtteil Schallmoos wurde ein wenig palavert, was man nicht alles tun könne, um jemand eine Freude zu bereiten gerade in der Weihnachtszeit hätte man Gelegenheit. Der Christbaum wurde mir sogar vor die Hauseingangstür gelegt. Ein gegenseitiges Vorstellen hat sich erübrigt, man wünschte sich Frohe Weihnachten und das Auto mit Halleiner Kennzeichen hat sich wieder entfernt.



Kathrin Spindelböck, 5020 Salzburg