Weihnachtsfreuden mit Polizei

Einkaufsmuffel sucht Weihnachtsgeschenke. Früher Aufbruch in ein Einkaufszentrum in Salzburg. Super, Parkplatz in der Tiefgarage ganz in Sichtweite der Rolltreppe. Rot markierte Zone, Nummer muss man sich nicht merken, da man ja fast direkt vor dem Eingang-Ausgang steht. Gewünschte Geschenke schnell gefunden und ab zum Auto.

Oh, . . . sehe mein Auto nicht? Eile einmal nach vorne, einmal zurück, einmal links, einmal rechts? 20 Minuten verstrichen - Auto nicht zu finden!

Am Infopoint meterlange Menschenschlangen, da Einkaufsgutscheine ausgegeben werden. Laut Infofolder gibt es eine Polizeidienststelle: "Guten Tag, können Sie mir bitte sagen, wie ich mein Auto in der Tiefgarage finden kann?" Beamtin nickt: "Ich geh' mit Ihnen!"

Wir gehen alle möglichen Stellplätze ab, mich überkommt der Zweifel, ob ich nun wirklich in der roten Zone geparkt habe. Teile es mit, dann freundliche Reaktion - "kann vorkommen, dass man sich mal irrt". Okay! Wir gehen links, rechts, gerade, nach vorne, nach hinten . . . checken den Weg der Einfahrt . . . alle Farbsegmente in der Tiefgarage durch - mein Auto nicht zu finden!

Mein Mann ruft an und teilt mir mit, dass er sich verspäten wird zum Mittagessen. Kein Problem, suche ja noch nach meinem Auto! Hm?

Polizeibeamtin kommt gerade zurück und teilt mir mit, dass sie das Auto gefunden hat. "Sie haben richtige Angaben gemacht, Auto steht in der rot markierten Zone, unweit des Eingangs zu der Rolltreppe, aber Sie haben eine andere Rolltreppe genommen."

Es sind über 60 Minuten vergangen - meine Bitte, ihr einen Geldbetrag zukommen zu lassen, wird mit den Worten "das dürfen wir nicht, wegen Beamtenbestechung!" und freundlicher Verabschiedung kommentiert.

Bestechung wäre, wenn ich sie mit einem Geldschein gebeten hätte, mir in der Tiefgarage das Auto suchen zu helfen. Aber sie ging spontan und freiwillig mit, um mir bei meiner Autosuche zu helfen. Sie war geduldig und einfühlsam. Ich aber würde den Geldbetrag als Dankeschön für eine tolle Leistung sehen.

Vielen Dank und schöne Weihnachten!





Sieglinde Meißel, 5411 Oberalm