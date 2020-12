Weihnachtsgeschenke ohne Umtauschen

Zu "5 vor 24" von Helmut Kretzl (19.12.): Die Sorge, was ich meiner Frau und sie mir zu Weihnachten schenkt, haben wir schon vor Jahren gelöst. Meine Frau und ich schenken uns zu Weihnachten etwas, das wir schon lange wollten oder wirklich brauchen. Das heißt, ich kauf mir meines und sie sich ihres. Weihnachten darf ich ihr Geschenk aufmachen und sie meines. Aber was für ein Glänzen in den Augen. Das hab ich mir schon so lange gewünscht. Nein, woher hast du das gewusst und für beide eine Überraschung. Der große Vorteil dabei. Wir müssen im Nachweihnachtstrubel nicht umtauschen gehen. Ich krieg übrigens heuer eine Maschine für die Werkstatt. Die hab ich mir schon immer gewünscht.







Mag. Manfred Gebhard, 5340 St. Gilgen