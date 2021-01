Eine wunderbare Aktion des Salzburger Volksliedwerkes. An vielen Christbäumen in der Stadt hingen A5 Karten mit einem netten Motiv und Liedtexten auf der Rückseite. Ich habe diese mit Begeisterung gesammelt, allerdings wurde uns am Heiligen Abend vor dem Lichterbaum bewusst, dass die klein gedruckten 2. und 3. Strophen, bei denen es meist holpert, bei Kerzenschein unmöglich zu lesen sind. Wir hoffen, dass diese Aktion nächstes Jahr wiederholt wird und bitte die Texte lesbar. Herzlichen Dank!







Mag. Andrea Maria Reiser, 5020 Salzburg