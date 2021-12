Seit einigen Jahren gibt es in der Siezenheimer Au einen geschmückten Christbaum mit vielen bunten Kugeln und Lichterketten. Die Lichter leuchten täglich von 16 bis 200 Uhr.

Viele Spaziergängerinnen und Spaziergänger gehen ab dem 1. Adventsonntag auf die Suche, da jedes Mal ein anderer Baum geschmückt wird. Dieses Jahr steht am Treppelweg von Siezenheim Richtung Kleßheim. Eine Dame erzählt: Wenn ich den Baum sehe, freue ich mich und es beginnt für mich die Weihnachtszeit. Am Dienstag, 7. 12. war noch alles gut, doch am Feiertag, 8. 12. waren die Lichterketten heruntergerissen. Die Plastiksackerl zum Schutz der Batterien vor Nässe lagen am Boden neben dem Baum. Bitte - wer macht so etwas? Wie gesagt Weihnachtszeit - friedliche Zeit!





Elsbeth Hohensinn, 5071 Siezenheim